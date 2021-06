Lutto per la scomparsa a Ventimiglia del fotografo Mariani, il ricordo di Confesercenti

Ventimiglia. Scrive Sergio Scibilia di Confesercenti: «La notizia della scomparsa di Danilo Mariani chiude un’epoca della nostra città. Il fotografo per eccellenza di intere generazioni, il fotografo di tutte le cerimonie ( battesimi, cresime) il fotografo della Pasqua con la pecorella o l’uovo di cioccolato. Tutto questo per oltre 50 anni , puntuale, gentile, affabile. Ma la bottega “Foto Mariani “ è anche la cassaforte delle più belle cartoline della nostra città, in bianco e nero o a colori, immagini di monumenti, di migliaia di eventi, un luogo di cultura, di passione, un punto di riferimento, un porto sicuro. Da Mariani si andava a fare la foto tessera per la prima carta d’identità, per la prima patente, per il primo passaporto».

Continua Scibilia «La bottega “ Foto Mariani “ è un cult,è la storia di Ventimiglia raccontata con l’occhio magico del sig. Danilo. Un fotografo di grande stile, un commerciante di grande qualità, un vero signore. Tradizione e storia, fatica e curiosità, un lungo film di tanti giorni, anni, decenni di persone, di luoghi , di scorci di Ventimiglia , raccontati grazie alla macchina fotografica del sig. Mariani, sempre presente, sempre disponibile. Confesercenti vuole rendere omaggio ad un grande professionista, ad un grande commerciante, ad un grande amico della città di Ventimiglia . Oggi ci stringiamo intorno al dolore della famiglia del “fotografo Mariani” , sapendo che “Foto Mariani “ non chiuderà e continuerà ad esistere, grazie agli eredi di questa “ magica” attività , di questo museo cittadino, che stanno proseguendo con l’innovazione della tecnologia, la storia di questa “ chicca”»