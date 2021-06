Imperia. In mattinata apertura MercantIneja ed expo-auto, a seguire, alle 18.30, apertura stand Pesca della Zucchetta e Info Point, e le attività ludiche a cura de “La Fattoria Liberamente” in via del Cantiere.

Ricordiamo a tutti gli ospiti della festa che la loro partecipazione alla “Pesca della Zucchetta” consentirà al Comitato San Giovanni di sostenere l’attività benefica di associazioni che operano nel campo sociale e della solidarietà sull’intero territorio cittadino e provinciale.

Presso l’Info Point dove Roberto (socio fondatore dell’associazione) sarà ben lieto di accogliervi, si potrà visionare ed acquistare il bellissimo e colorito volume “1981-2020 Quarant’anni di storia” che raccoglie e racconta fatti e testimonianze di ieri e di oggi della lunga storia del Comitato san Giovanni e dell’Accademia dello Stoccafisso. Anche per questa altra iniziativa culturale, parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza.

La fiera di “MercantIneja” a cura di Espansione Eventi di Paola Savella rimarrà aperta fino a tarda sera e proseguirà fino al 27 giugno con stand gastronomici, di prodotti locali ma anche introvabili; tra gli altri si potranno trovare: oggettistica, complementi d’arredo, bijoux, profumatori d’ambiente, foulard di bambù, cosmetica, cuscini massaggiatori, tavoli di Caltagirone e libri per bambini. Per i più golosi birra artigianale, prodotti piemontesi e pugliesi, dolci ungheresi, bomboloni, cassate e cannoli siciliani. Presente anche quest’anno l’esposizione auto.

Alle ore 18.30 la Biblioteca Civica Lagorio, ospiterà la premiazione della 2° edizione del Concorso Letterario “Lucetto e Pietro Ramella”, che anche quest’anno è stato caratterizzato da una numeroso partecipazione di opere (circa 600) provenienti da tutta Italia, con una buona presenza di istituti scolastici della nostra regione. A partire dalle 19.00 apriranno gli stand gastronomici della “Cucina del Comitato” proponendo i piatti della tradizione legati allo stoccafisso all’Onegliese, le acciughe fritte ed il minestrone.

Il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi sicuro di fare cosa gradita per sabato 26 giugno, in occasione della partita di Calcio che vede la nazionale Italiana disputare gli ottavi di finale degli Europei contro l’Austria, aprirà le cucine a partire dalle ore 18,30. Questo permetterà ai numerosi ospiti di degustare le prelibatezze della cucina mediterranea prima del fischio di inizio della partita. Un piatto di stoccafisso o di frittura ben augurante per una auspicata vittoria della nostra nazionale. E’ inoltre previsto il servizio da asporto per gustare i piatti di Ineja direttamente a casa davanti alla TV. Presso gli stand degli “11 Comuni per Imperia” vi aspettano gli amici di Moltedo. Dalle ore 21.30, radice molo corto di Oneglia, “Fontane Danzanti – Magie di Acqua e Fuoco” con repliche alle ore 22.30 e 23.30.