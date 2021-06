Sanremo. Si potrebbe dire che “lo sceriffo è tornato in città“. Gabriele Gabrielloni, barman, somellier e tanto altro ancora, con una più che decennale esperienza nel campo della ristorazione, ha da qualche settimana aperto un locale in via Nino Bixio: e sembra già un successo.

Si chiama “By the glass” e in questa attività, Lele, ha riversato tutto il suo know how acquisito in tanti locali in giro per il mondo, specialmente negli USA, senza contare l’aver fatto parte del team di “Billionaire”, dove è stato direttore del privè.

Venerdì prossimo 18 giugno, alle 18, per sugellare questo inizio di attività con il botto, al “By the glass” ci sarà un aperitivo con il produttore, dove si degusterà uno strepitoso “Sagrantino di Montefalco” del 2015 dell’azienda vinicola Mattoni. Da mangiare, tra le altre offerte, per questa occasione verrà proposta una deliziosa tartare di fassona Non mancherà la musica live con Andrea De Martini al sax e Lorenzo Spinozzi alla chitarra.