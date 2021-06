L’italiano Checchi in evidenza al Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli al Solaro

Sanremo. Seconda giornata del Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli al Solaro. In mattinata nella C135 successo dello svizzero Paul Estermann che ha preceduto Matteo Checchi, cavaliere di Agrate Brianza, azzurro, su Lacan 2, terzo il tedesco Marc Bettinger, quarta la svizzera Melanie Mandli mentre al quinto posto si è piazzato l’altro azzurro Alberto Boscarato. Quindi ancora Checchi, stavolta su Kim Hay.

Trenta i cavalli in gara. Checchi, di Agrate Brianza (Monza), è tesserato per per l’Etrea di Busto Arsizio. Nella Cavalli di 6 anni Paolo Zani, mantovano che vive a Goito, ha interrotto il lungo dominio straniero piazzando al primo posto Cassalo. Secondo lo slovacco Bronislav Chudyba, terzo ancora il tedesco Marc Bettinger, quindi gli italiani Gabriele Bresciani e Luigi Crespi. Diciassette i partenti.

Bene i sanremesi della Società Ippica Sanremo nella categoria aggiunta nazionale, la 100, vinta dalla svizzera Noah De Vuyst Philips. Seconda Viola Bartoli, terza Mila Jolie Antonius,quarto Tacchiardi Piero della Società Ippica Finalese e quinta Ginevra Saluzzo Modafferi. Bartoli, Antonius e Saluzzo Madafferi sono tutte tesserate per il calub matuziano. Le gare proseguono per tutto il giorno fin quasi a sera. Ingresso al campo gratuito.