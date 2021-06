Bordighera. Giovedì 24 giugno, in occasione della Charter Night, il presidente Germano Pellegrino ha lasciato il testimone a Enzo Costagliola di Polidoro dopo due anni di presidenza segnata dal lockdown. L’emergenza sanitaria non ha impedito la realizzazione di importanti services da parte del club, tra i quali l’acquisto e successiva consegna di un cucciolo di un cane guida per non vedenti ad una ragazza di Genova.

Il Presidente uscente ha consegnato l’attestato per l’incremento soci a Gianluca di Rocco che ha contribuito alla crescita del club negli ultimi anni; ringraziamenti particolari al direttivo attivo in un periodo difficile come il 2020.

L’atmosfera magica della Baja Beniamin ha reso ancora più emozionante la serata con la consegna di due Melvin Jones, ambito riconoscimento lionistico, a Davide Tacchi, socio fondatore distintosi per disponibilità spirito di aggregazione e partecipazione nei 24 anni di appartenenza all’associazione, dopo aver ricoperto diverse cariche sia nel club sia nel distretto; e a Domenica Espugnato De Chiara (Mimma) per essere stata socia trainante e attiva nelle numerose iniziative di club e del distretto promuovendo entrambi lo spirito di servizio ed aggregazione tra le associazioni.

di 10 Galleria fotografica Lions club Bordighera otto luoghi









Il rituale del dono della spilla al nuovo presidente Enzo Costagliola di Polidoro sancisce l’inizio di un nuovo anno sociale, con l’augurio di poter riprendere in presenza l’attività a servizio della comunità.

Il nuovo direttivo sarà così formato:

Past Presidente: Germano Pellegrino

Presidente: Enzo Costagliola di Polidoro

Primo vice presidente: Fabrizio Condro’

Secondo vice presidente: Maura Lanteri

Segretario: Roberto Ferrandini

Tesoriere: Gianluca di Rocco

Cerimoniere: Simona Amato

Addetto stampa: Ilaria Tacchi

Censore: Delia Sabbieti

Consiglieri: Carmen Gnutti, Espugnato De Chiara Domenica, Fogliarini Raffaella, Bonino Edoardo, Findaisen Andreas, Luca Mazzia, Davide Tacchi.

Entusiasti nel ritrovarsi in presenza, tutti ormai muniti del green pass, hanno posato in sicurezza per le consuete foto di rito.