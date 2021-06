L’Imperia ospita la Castellanzese: i convocati da mister Lupo

Imperia. Ultima di campionato al ‘Ciccione’ per l’Imperia che ospita la Castellanzese, seconda della classe. Il fischio d’inizio è previsto per domani alle 16, ad opera della signora Graziella Pirriatore della sezione di Bologna, che sarà il primo fischietto ‘ in rosa‘ ad Imperia, il terzo stagionale per i Dragoni. Sarà coadiuvata dai signori Andrea Lusetti di Reggio Emilia e Paolo Roselli di Avellino.

I biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso lo stadio ‘Ciccione’ dalle 10:30 alle 15 di sabato 19 giugno. Il costo è di 15 euro.

Out Di Salvatore, Trucco e Palmieri, mister Lupo convoca Gabriele Cocuzza, portiere classe 2003, e il centrocampista, classe 2004, Tommaso Morchio, alla prima chiamata tra i grandi.

Ecco i convocati:

Portieri: Dani, Cocuzza

Difensori: Virga, Scannapieco, De Bode, Malandrino, Gandolfo, Comiotto

Centrocampisti: Giglio, Sancinito, Gnecchi, Malltezi, Grandoni, Fatnassi, Martelli, Kacellari, Morchio

Attaccanti: Capra, Donaggio, Minasso.