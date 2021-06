Liguria in zona bianca, Fiv: «Riprende l’attività formativa in presenza»

Genova. La Federazione Italiana Vela informa che è possibile, in tutte le riconosciute “regioni bianche” come la Liguria, così segnalate come da comunicazione governativa, riprendere fin d’ora l’attività formativa in presenza.

«Resta altresì confermato, come da D.L. 18 maggio 2021 n.65, che dall’1 luglio anche in “regioni gialle” sarà possibile attivare attività formativa in presenza» – fa sapere la FIV.