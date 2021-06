Liguria in zona Bianca a partire da lunedì, via il coprifuoco in tutta la regione

Genova. «La Liguria sarà in zona Bianca a partire da lunedì, il ministro Speranza firmerà l’ordinanza che riguarda la nostra Regione nel corso delle prossime ore», ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti, nel suo consueto punto stampa serale sull’emergenza Covid.

Via il coprifuoco, ripartenza di tutte le attività e sei persone al massimo per tavolo nei ristoranti, nessuna limitazione all’esterno. A partire da lunedì 7 giugno, su tutto il territorio regionale, rimarranno in vigore soltanto le più elementari regole di convivenza in tempi di pandemia: l’uso della mascherina nei luoghi aperti soggetti ad affollamenti e il mantenimento dei protocolli di sicurezza per l’accesso ai luoghi chiusi aperti al pubblico e per la gestione degli eventi.

Come da previsioni, a Sanremo tornerà ad aprire anche il Casinò Municipale.