Liguria, Gruppo Cambiamo!: «Informazione è settore fondamentale per il paese, solidarietà ai giornalisti»

Genova. «Alla vigilia di una giornata come quella del 2 giugno, nella quale si celebra e ricorda la nascita della Repubblica Italiana, – dichiara unito il gruppo di Cambiamo! in consiglio regionale della Liguria – vogliamo far pervenire la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a tutti i giornalisti che oggi si sono ritrovati davanti alla Prefettura di Genova, e in tutta Italia, per far sentire la propria voce e per manifestare civilmente, con l’obiettivo di convogliare l’attenzione generale su un mondo, quello dell‘informazione, che sta attraversando ormai da anni un periodo di grave crisi strutturale».

«L’informazione è un settore imprescindibile per la democrazia di ogni Paese e riteniamo che i professionisti che ne fanno parte vadano tutelati, ascoltati e supportati. – concludono i consiglieri regionali arancioni – È giunto il momento di dare risposte a domande che da troppo tempo rimangono inevase e, al pari di ogni altro mestiere, siamo concordi nel dire che anche per chi svolge la professione di giornalista debba valere il principio della buona occupazione e della qualità del lavoro. Solo cercando di superare il precariato e applicando la già esistente legge sull”Equo compenso nel settore giornalistico’ potremo dire di aver contribuito a dare una mano concreta a un settore che merita molto di più. Come gruppo Cambiamo! ci schieriamo senza se e senza ma dalla parte della buona informazione».