L’Europa chiude ai migranti sbarcati in Italia, Ventimiglia a rischio collasso

Ventimiglia. Nessun accordo sulla redistribuzione, nei Paesi dell’Unione Europea, dei migranti sbarcati in Italia. La Francia e la Germania, all’accorato appello dell’Italia, hanno risposto semplicemente “no”. Più benevoli stati come Irlanda e Lituania, che hanno dato disponibilità di accoglienza a dieci profughi ciascuno, mentre il ricco Lussemburgo si è fermato a due. E se l’Italia si ritrova ancora una volta sola a gestire il problema, Ventimiglia non è da meno con centinaia di stranieri che raggiungono la città nella speranza di attraversare illegalmente il confine, mettendo a rischio la propria vita e anche quella di altri, vista la sempre maggiore presenza di migranti in autostrada.

«A Ventimiglia, a dir il vero, è dal 2015 che la Francia ha chiuso il suo confine, creando anche problemi di convivenza civile per gli abitanti per la zona – commenta il deputato Flavio Di Muro (Lega) -. Non è una novità vedere l’Italia lasciata da sola. L’unico momento in cui si è respirato, dal 2015 ad oggi, è quando al ministero dell’Interno c’era Salvini, che ha operato una politica di rigore con il blocco degli sbarchi. Certo, gli sta costando dei processi a livello personale e altri non si assumono la responsabilità di fare lo stesso».

Se l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva, di fatto, bloccato gli sbarchi sulle coste italiane, al momento a far discutere l’Europa è la legge approvata dalla Danimarca che permetterà di aprire centri di accoglienza per richiedenti asilo fuori in paesi terzi, “delocalizzando” gli stranieri in stati africani in attesa di sapere se le loro richieste d’asilo siano o meno legittimate. Una manovra che esprime la stretta sull’immigrazione del governo socialdemocratico guidato dalla premier Mette Frederiksen e che ha lo scopo di dissuadere l’arrivo di migranti nel paese scandinavo.

Tornando all’Italia, con l’arrivo della stagione calda e il mare più facilmente navigabile, gli sbarchi sono destinati ad aumentare: il rischio, dunque, è che si ripresenti una situazione già vista a Ventimiglia, con centinaia di migranti accampati in città, sulla spiaggia e in via Tenda. Già oggi se ne contano almeno trecento.

«Non mi resta che confidare nell’autorevolezza del premier Draghi a livello europeo, affinché possa svegliare i Paesi europei per aiutare l’Italia nella ridistribuzione dei migranti – conclude Di Muro -. Vediamo risposte negative di tanti Paesi, ma non può essere il nostro quello di prima accoglienza e di gestione del fenomeno migratorio. Un centro di accoglienza non può che essere un palliativo,l a risposta va data a livello europeo. Più volte ho sollecitato interventi mirati, ma ci vuole la responsabilità politica e non so se il ministro Lamorgese avrà il polso per gestire questa partita».