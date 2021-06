Le giallorosse ruggiscono nella tana delle Leonesse, 10-7 della Rari all’AN Brescia

Imperia. Le giallorosse ruggiscono nella tana delle Leonesse e tornano a casa con gara-1 nel sacco: è netta la vittoria della Rari Nantes Imperia, 7-10, nella vasca della AN Brescia e, giovedì 17 giugno, il discorso salvezza potrebbe essere chiuso già alla Cascione.Nonostante una partenza lenta che porta al primo, e unico, vantaggio delle padrone di casa, la Rari domina il gioco fin dal primo periodo. Corinne Bovo apre le marcature dopo 45 secondi, liberandosi bene dal centro e battendo Sowe con un tiro ad incrociare. E’ una scossa che porta la Rari all’immediata reazione: nel giro di un minuto e mezzo, Sara Amoretti si assume le responsabilità dei tiri dalla distanza e trascina le compagne al vantaggio. Il pari è figlio di una forte rasoiata mentre il raddoppio arriva in superiorità, al termine di un buon giro palla finalizzato dal bolide che bacia la traversa e si insacca nell’angolino. Sul finale di tempo, la Rari avrebbe l’opportunità per triplicare ma il penalty battuto da Accordino si infrange sulla traversa.

La partita rimane in equilibrio e fatica a decollare sul piano dello spettacolo. Le difese serrate hanno spesso ragione. Fino a due minuti (e 12 secondi) dall’intervallo lungo, quando le giallorosse conquistano una preziosissima superiorità in ripartenza, giostrano bene il movimento della sfera in attacco e Carla Comba batte il portiere, sul suo palo, per il 3-1.

Dopo l’inversione di vasca, le Leonesse del Brescia spaventano la Rari con il gol di Usanza ma la replica è veemente ed è affidata alla giovanissima Giorgia Cappello che, dal centro, si libera dell’avversaria con un buon movimento e trova il 2-4, prima marcatura stagionale. Non poteva esserci momento migliore.

Le ragazze di Stieber, che anche oggi ha comandato il gioco direttamente dall’acqua, colpiscono non appena riescono a conquistare la superiorità numerica e così nasce il 5-2 firmato ancora da Sara Amoretti.