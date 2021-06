Bordighera. Con l’arrivo dell’estate e la fine delle lezioni, sono numerosi gli interventi in programma nelle scuole di Bordighera. Si parte da via Pasteur, con l’inizio di un’opera di sistemazione di tutte le aree esterne della scuola Rodari. L’intervento, già finanziato, partirà nei prossimi giorni.

Stanziati fondi comunali, per circa 80mila euro, per il rifacimento ex novo dell’impianto di riscaldamento della scuola elementare di Maria Primina, a Borghetto San Nicolò: si dovrebbe dunque risolvere l’annoso problema del freddo nelle aule, che l’inverno scorso aveva visto alunni e personale scolastico costretti a indossare le giacche durante le lezioni.

Ma non è tutto: «Stiamo valutando una sistemazione delle aree esterne dell’istituto Ruffini – spiega il sindaco Vittorio Ingenito – Gli uffici comunali sono al lavoro per una progettazione che potrebbe prevedere la creazione di un’area centrale in cemento elicotterato, dunque liscio, con un’area gioco per gli alunni e un pavimento autobloccante tutto intorno». Una soluzione certamente migliore rispetto al grigio e ruvido asfalto attuale, che consentirebbe comunque di lasciare spazio alle auto durante la stagione estiva, quando il cortile delle scuole di via Pelloux è di norma adibito ad area parcheggio.

Entro fine giugno saranno completati i lavori di messa in sicurezza delle scuole Ruffini, ora a norma anche sotto il profilo dell’anti-sismica. Procedono anche spediti i lavori per la costruzione della nuova scuola materna di via Napoli: la struttura sarà pronta, salvo imprevisti, entro metà novembre. L’inaugurazione del plesso scolastico che ospiterà i bimbi dell’asilo si terrà al rientro delle prossime vacanze di Natale.