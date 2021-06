L’assessore regionale Marco Scajola a Ospedaletti, Pietrabruna e Dolceacqua

Imperia. Diversi gli appuntamenti dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola in questo fine settimana.

Il primo appuntamento si è tenuto a Ospedaletti per un incontro organizzato dall’A.N.F.I. Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, con la consegna di alcuni riconoscimenti ai soci più anziani. Successivamente l’assessore si è recato a Pietrabruna, su invito dell’amministrazione comunale in particolare del sindaco Massimo Rosso per la manifestazione “Merenda per l’Oliveta 2021”. L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto su alcuni interventi necessari di riqualificazione del borgo.

Infine nella mattinata di domenica appuntamento in Comune a Dolceacqua con il sindaco Fulvio Gazzola ed una delegazione del Comune di Monaco in previsione del futuro gemellaggio.