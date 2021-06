Bordighera. «La città è bellissima, devo dirvi che conoscevo soprattutto Sanremo e Ventimiglia, ma a Bordighera avete una bellissima città: tenuta bene e pulita. Complimenti a voi tutti». A dichiararlo, a margine del consiglio comunale che si è svolto nel primo pomeriggio a Bordighera è stato l’assessore alle Politiche transfrontaliere della città di Nizza, Laurence Navalesi, che è giunta oggi nella Città delle Palme su mandato del suo sindaco, Christian Estrosi.

«Non sapevo che voi foste riuniti in consiglio – ha esordito Navalesi – Sono qui per portare i saluti del mio sindaco dopo questa terribile pandemia. Finalmente possiamo uscire dalle nostre città, dalle nostre metropoli e il mio sindaco mi ha dato l’incarico di portare i suoi saluti e riallacciare i rapporti con le città transfrontaliere».

Foto 2 di 2



Originaria di Sarzana, a La Spezia, Laurence Navalesi si è trasferita a Nizza con la sua famiglia quando era giovanissima. Per lei, il rapporto con l’Italia ed in particolare con la Liguria e il Piemonte è una priorità. «La nostra volontà – ha detto anche a nome di Estrosi – E’ quella di ben vivere insieme. Siamo un po’ cugini, se si può dire».

Obiettivo è anche quello di preparare progetti transfrontalieri per accedere ai fondi europei dedicati alle realtà di confine.

E Bordighera, che ha visitato per la prima volta oggi, l’ha affascinata per la sua bellezza unica e la pulizia delle sue strade e dei suoi giardini a cura della Docks Lanterna, che si occupa dell’igiene urbana in città, coordinata dall’assessore all’Ambiente Marzia Baldassarre.