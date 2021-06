L’assessore Berrino: «Aspi e gli altri gestori mettano nuovi treni verso le Riviere come ristoro»

Diano Marina. «Viste le persistenti code sulle nostre autostrade ritengo a questo punto che sia necessario che Aspi e gli altri gestori mettano in esercizio nuovi treni che da Milano arrivino a Genova e nelle nostre due Riviere, come “ristoro” per i turisti».

Così l’assessore al Turismo e ai Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino, a seguito dei pesanti disagi registrati sulle autostrade liguri, a margine della visita del governatore Giovanni Toti a Diano Marina. «Purtroppo è certificato che, a causa dei numerosissimi cantieri aperti tutti assieme per l’incuria degli anni passati – aggiunge Berrino – in Liguria si viaggia su gomma sempre più lentamente e ciò rappresenta sicuramente un disincentivo a venire a soggiornare nelle nostre località, oltre a comportare una perdita di competitività delle aziende nonché un disagio continuo per i liguri».

«Nuovi treni che garantiscano una maggior offerta di trasporto per vacanzieri e pendolari, invece, alleggerirebbero il traffico autostradale aiutando il settore turistico già sofferente per l’emergenza sanitaria dell’ultimo anno», conclude l’assessore al Turismo.

