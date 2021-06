Sanremo. Emergenza finita dottor Cenderello? «Emergenza finita. Al momento abbiamo 3 pazienti ricoverati, due verranno dimessi domattina (oggi per chi legge ndr) l’ultimo, uno straniero, lo sarà rapidamente nei prossimi giorni. Le sue dimissioni sono arrivate più tardi per motivi tecnici, un problema di accompagnamento medico essendo straniero ma sta bene. E Nel giro di qualche giorno, dunque, non avremmo più pazienti ricoverati. Manterremo, comunque, sempre 6 posti letto in caso di necessità, ma il Borea sarà covid free».

Tira un sospiro di sollievo e lo fa tirare a tutti noi il dottor Giovanni Cenderello, ospite ieri pomeriggio nei nostri studi. Il primario di Malattie infettive del “Borea” di Sanremo, per quasi un anno e mezzo vera e propria trincea anti covid in provincia di Imperia, oltre ad annunciare il Borea covid free, ripercorre questi lunghi mesi passati in prima linea e invita anche a non abbassare la guardia, a mantenere le buone pratiche (mascherine comprese in luoghi chiusi e affollati) e, soprattutto, a vaccinarsi.

«Il mix di vaccini si può fare, la cosiddetta vaccinazione eterologa, ci sono studi internazionali che dimostrano che il mix si può fare. Dobbiamo arrivare a settembre con il massimo di persone vaccinate con 2 dosi. basta leggere quello che sta succedendo nel Regno Unito e in questo momento la variante indiana qualche problema lo sta producendo, questo perché la popolazione è stata vaccinata con una sola dose. Bisogna lavorare a settembre preparati e vaccinati per evitare colpi di coda del virus», precisa Cenderello.