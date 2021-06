Sanremo. “La Storia di Monaco” è la nuova opera dello storico sanremese Andrea Gandolfo.

L’opera è incentrata sulla prima storia di Monaco, condotta con ricercati criteri scientifici e soprattutto di ampio respiro. E’ in lingua italiana. Il libro si presenta, quindi, come una narrazione della storia monegasca privilegiando, in particolare, le vicende dei Signori, poi Principi di Monaco, senza trascurare tuttavia il contesto socio-economico in

cui hanno vissuto ed operato nel passato. Particolare attenzione è stata rivolta alle vicende politiche e diplomatiche della storia monegasca, ma sono stati trattati anche temi economici oltre che a quelli sociali.

Per scelta l’autore ha deciso di non corredare l’opera di un apparato di note a piè di pagina per non appesantire troppo il testo. Tutti i riferimenti bibliografici sono comunque indicati nell’ampia sezione bibliografica finale. Il libro è inoltre provvisto di una ricchissima cronologia dettagliata, che può rappresentare uno strumento molto utile per districarsi nella complessa e affascinante storia di Monaco. Le fonti da cui sono state attinte le informazioni sono per lo più francesi o monegasche (tradotte dal francese) e sono tutte indicate nella bibliografia finale. E’ prevista anche un’edizione in lingua francese dell’opera per il pubblico transalpino.