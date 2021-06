La scuola modenese “Mutina beach” partecipa al 18 ° Festival Città di Sanremo

Sanremo. Confermata la partecipazione della scuola modenese di beach, coordinata dall’ex arbitro internazionale Roberto Reggiani, al 18 festival nazionale di beach volley a Sanremo. Il gruppo agonistico parteciperà sia all’under 20 sia all’open assoluto.

Le squadre agonistiche di Mutina beach si presenteranno a Sanremo con tre squadre: una, composta da Reggiani Riccardo e Funari Filippo, avrebbe dovuto partecipare alla tappa under 18 ma parteciperà alla tappa under 20; la seconda, composta da Taranto Simone e Losi Manuele, prenderà parte all’under 20 (loro categoria); la terza, composta dal capo istruttore Krumins Davis in coppia con un istruttore, Maletti Marco, cercherà di accedere al main draw della tappa del Campionato Italiano assoluto.