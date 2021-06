La rivese Giulia Trasatti convocata in nazionale di calcio femminile under 21

Riva Ligure. «È un orgoglio per me e per Riva il fatto che una nostra concittadina così giovane abbia raggiunto un traguardo così importante». Non nasconde l’entusiasmo il sindaco Giorgio Giuffra nell’apprendere che Giulia Trasatti, studentessa rivese 17enne, sia stata convocata nella nazionale femminile Under 21 di calcio.

Prima aveva militato nel Riva Ligure ed ora è tesserata con il Genoa. Giulia dovrà recarsi al centro sportivo “Montichiarello” di Montichiari, martedì 29 giugno, per un raduno territoriale dedicato all’area nord, sotto la supervisione di mister Marco Canestro.