Imperia. «Non è un liberi tutti, il pericolo non è ancora scongiurato. Manteniamo le 3 precauzioni fondamentali: la mascherina, laviamoci le mani e il distanziamento. Dobbiamo recuperare quello che abbiamo perso per quanto possibile». Lo ha detto il sindaco Claudio Scajola intervenuto ieri sera davanti al Municipio per assistere alla manifestazione organizzata dalla Regione “Restart Liguria” per celebrare la l’ingresso in zona bianca e l fine del coprifuoco alla quale ha partecipato uno sparuto gruppo di assessori e consiglieri comunali.

Il primo cittadino ha messo anche in guardia i commercianti imperiesi dalla tentazione di speculazioni: «Gli esercizi commerciali offrano l’accoglienza migliore ma senza aumentare i prezzi», ha sentenziato l’ex ministro.

Cosa si può fare in zona bianca

Abolito il coprifuoco e si può mangiare nei ristoranti al chiuso al massimo in sei persone allo stesso tavolo, all’esterno senza limiti. Un’importante tappa verso il ritorno alla normalità dove restano solo due limitazioni fondamentali: indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

I bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono, dunque, aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti di orari. All’aperto ci deve essere il distanziamento di un metro tra i tavoli. Le discoteche, però, sono chiuse e non è ancora possibile organizzare liberamente feste private.

Riaprono piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali, inoltre ripartono i corsi di formazione. È possibile partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza e si possono fare le feste di nozze, presentando la certificazione verde (green pass) che attesta di essere vaccinato, di essere guarito dal Covid o di aver fatto un tampone nelle 48 ore precedenti all’evento.

Restano in vigore le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

(foto e video Christian Flammia)