La Rari Nantes Imperia ospita la Locatelli capolista, i convocati

Imperia. Tutto pronto alla ‘Cascione ‘ per il big match del girone 1 di Serie B. La Rari Nantes Imperia, seconda in classifica, ospiterà la Locatelli capolista per la penultima giornata della stagione regolare. La formazione genovese è l’unica ad aver battuto i ragazzi di Fratoni con il rocambolesco 11-10 di Sori dello scorso fine marzo. Il fischio d’inizio è fissato per le 18:30, alla Piscina ‘Cascione’, di sabato 5 giugno. A dirigere l’incontro sarà il signor Francesco Di Peso che svolgerà anche la mansione di delegato.

La partita sarà disputata a porte chiuse ma verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Rari Nantes Imperia – Pagina sportiva’. Ecco i convocati di Mister Fratoni: cap. Andrea Somà; Filippo Agostini (portiere), Federico Merano (portiere); Giacomo Frantoni, Samuele Barla, Luca Bracco, Riccardo Gandini, Giacomo Grosso, Giacomo Lengueglia, Filippo Corio, Filippo Tarabasco, Pietro Cipriani, Davide Cesini.