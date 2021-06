La Liguria va in bianco, riapre il Casinò di Sanremo. Era chiuso dal 17 ottobre

Sanremo. La Liguria entra in zona bianca e così riapre il Casinò di Sanremo, rimasto chiuso dall’ottobre scorso. L’evento, come riportato dall’Ansa, sarà salutato da un’esibizione del Quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, previsto per le 10.

Oltre al presidente del cda Adriano Battistotti, è attesa anche la presenza del sindaco della Città dei Fiori, Alberto Biancheri e di una delegazione dell’amministrazione.

«Apriamo con gli orari di una giornata normale – dice Battistotti – dalle 10, le slot e dalle 14.30 i giochi tradizionali». Il Casinò potrà sfruttare anche la fine del coprifuoco: «C’è grande attesa – dice Battistotti – il Casinò si presenta in forza con tutti i suoi 197 dipendenti, per i quali termina la cassa integrazione ricevuta con le forme del fondo integrativo salariale».

Verranno mantenute tutte le misure di sicurezza sanitaria e delle 454 slot machine ne resteranno aperte poco più della metà. E’ stimato che dall’inizio dell’anno la casa da gioco abbia perso 3,5 milioni.