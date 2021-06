La Liguria toglie le mascherine in sicurezza, Toti: «Per la prima volta zero contagi in tutta la regione»

Genova. «Zero casi positivi nelle ultime 24 ore in Regione Liguria e zero decessi, è la prima volta che accade dall’inizio della pandemia», ad annunciarlo, questa sera, è stato il presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti nel corso del punto stampa serale sull’emergenza Covid che permarrà, ufficialmente, fino al 31 di luglio, salvo proroghe.

Per rilanciare la campagna vaccinale, Toti, in accordo con i direttori sanitari della quattro Asl liguri, ha deciso di inaugurare questo fine settimana una serie di Open day Pfizer dedicati ai non vaccinati. Ci si potrà sottoporre alla prima dose, senza limiti di età e senza appuntamento, nei principali hub della regione: in provincia di Imperia ad Arma di Taggia e presso il Palasalute di Imperia. Chi sfrutterà questa occasione avrà garantita la seconda dose a distanza di tre settimane, così da poter evitare una possibile sovrapposizione con le ferie. «Basterà presentarsi per vaccinarsi e il richiamo avverrà esattamente tre settimane dopo, per evitare che il richiamo sia fissato nei giorni centrali di agosto», ha spiegato il presidente.

Novità di giornata è anche il confronto avviato con il presidente Attilio Fontana di Regione Lombardia per applicare le vaccinazioni ai turisti così come fatto con il protocollo firmato il mese scorso tra Liguria e Piemonte.

Leggi anche Sanità Visite ai parenti ricoverati negli ospedali liguri, ritorno alla normalità con il Green Pass

A proposito delle voci ricorrenti sulla variante Delta, il presidente ha bollato come “allarmistiche” certe considerazioni relative all’Italia.