Santo Stefano al Mare. La grande vela approda nel porto di Marina degli Aregai grazie ad una riuscita sinergia tra Regione Liguria, Comune, Federazione Italiana Vela, Yacht Club Sanremo. YCS che ha organizzato la manifestazione “2021 420 Frecciarossa Word Championship”.

Gli iscritti, provenienti da 20 nazioni sono: Argentina, Austria, Brasile, Croazia, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Irlanda, israele, Polonia, Portagallo, Slovenia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e ovviamente Italia; presenzieranno al porto di Marina degli Aregai con oltre 200 imbarcazioni dal 2 al 10 luglio, anche se alcuni equipaggi sono già arrivati. Gli statunitensi, gli argentini e il team di Hong Kong hanno iniziato gli allenamenti per “prendere confidenza” con il nostro mare.

di 15 Galleria fotografica “2021 420 Frecciarossa Word Championship”









Una bella sfida per il club sanremese che ha già avuto l’onore di organizzare il Mondiale classe 420 nel 2016. Grazie al supporto di Frecciarossa, della Marina degli Aregai e della sua struttura alberghiera, la regata potrà essere organizzata al meglio. Il costante interagire ed il supporto della Regione Liguria, dell’assessorato allo Sport insieme al comune sanstevese con la sua accoglienza vedrà questa grande festa della gioventù prendere il via il 2 luglio alle ore 19 nella piazza della città, con la cerimonia di apertura.

«La Liguria si conferma ancora una volta capitale della vela – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Una competizione di grande fascino come ‘420 World Championship’ porta lo spettacolo di oltre 200 imbarcazioni, con oltre 700 partecipanti provenienti da tutto il mondo, nelle splendide acque di Santo Stefano al Mare. Dopo The Ocean Race Europa e la Rolex Giraglia, la nostra regione è sempre più protagonista delle regate a livello mondiale: un altro segnale di ripartenza per il nostro territorio, una straordinaria opportunità non solo economica, ma di promozione e valorizzazione turistica per la nostra regione».

«Il comune di Santo Stefano al Mare è orgoglioso di poter ospitare una competizione mondiale che porterà equipaggi e pubblico alla scoperta del nostro paese, in un contesto prestigioso dove lo sport ha la capacità di riunire te bandiere di 5 continenti in un unico evento. Parallelamente alla regata l’amministrazione ha organizzato una serie di manifestazioni per celebrare un appuntamento che, siamo sicuri, sarà un importante volano turistico e che si inserisce a tutti gli effetti nelle più importante competizioni veliche al mondo» commenta il sindaco Marcello Pallini.

«E’ un grande onore per lo Yacht club Sanremo questo mondiale della classe 420. Non è facile che una classe diffusa a livello mondiale affidi in pochi anni due competizioni di tale livello allo stesso circolo, anzi è la prima volta. Lo dobbiamo alla nostra passione e alla collaborazione di Marina degli Aregai con | suoi spazi e la sua disponibilità. Quest’anno un particolare grazie va a Frecciarossa, titte sponsor della manifestazione, ed al supporto della Regione Liguria e del Comune dì Santo Stefano al Mare» commenta il presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli.

«E’ un onore ospitare per la seconda volta a Marina degli Aregai la 420 class World Championship. in questa edizione saranno presenti 209 equipaggi provenienti da tutto il mondo che si sfideranno su uno dei campi da regata diventato tra i più rinomati. Come Azienda reputiamo gli avvenimenti sportivi di grande importanza formativa ed educativa per tutti i partecipanti, Ringrazio il Presidente Beppe Zaoli delto Yacht Club di Sanremo per aver indicato nuovamente la nostra Marina come scenario di un evento velistico d’alto livello e auguro un bel vento a tutti gli atleti che parteciperanno ai 420 Frecciarossa World Championships» commenta Beatrice Cozzi Parodi.