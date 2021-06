La Golfodianese Ultra Runners debutta alla 6 ore di Torino

Diano Marina. La Golfodianese Ultra Runners, la nuova società podistica di Diano Marina, debutta nelle gare ultramaratona partecipando alla 6 ore di Torino, in programma dal 12 al 13 giugno. A rappresentare la Golfo Dianese saranno Cristian Mallardo, presidente della società, e Luca Berardi.

«E’ la prima gara ultra della Golfo Dianese Ultra Runners, partirà dal parco Ruffini a Torino. Correremo dalle quattro del pomeriggio alle 22 lungo un percorso di un chilometro e sessanta metri. Sappiamo che dovremo affrontare la gara in un clima caldissimo, visto che sono previsti 31 gradi, e per questo motivo ci siamo armati di tutto l’occorrente e ci siamo preparati per cercare di fare il miglior risultato. Siamo davvero contenti di poter partecipare a questa bellissima gara a Torino rappresentando Diano Marina» – dice Cristian Mallardo, presidente dell’Asd Golfodianese Ultra Runners.

«Oltre a fare gare lunghe, organizzeremo la Milano Sanremo a staffetta che partirà a settembre, dal 9 all’11» – annuncia Mallardo – «Inoltre organizzeremo degli eventi a scopo benefico. Faremo un’Urban Trail a Cervo il 27 giugno. Il ricavato andrà alla Protezione civile di Cervo al netto delle spese. L’8 agosto, invece, andrà in scena la terza edizione della “6 alle 6”».