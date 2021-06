La Fifs torna in Liguria, a Camporosso una giornata di stage per le rappresentative regionali

Camporosso. La Federazione Italiana Football Sala è lieta di comunicare la ripartenza delle attività nella Regione Liguria: domenica 13 giugno verrà organizzato presso il Centro Sportivo Comunale di Camporosso, in collaborazione con l’U.S. Camporosso, una giornata di stage per le rappresentative regionali liguri con il seguente programma:

Mattina:

– Stage Giovanili Categoria 20 anni (atleti nati nelle annate 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006),

– Stage Giovanili Categoria 15 anni (atleti nati nelle annate 2007 – 2008 – 2009 – 2010)

Ore 9.00-9.45: Ritrovo, registrazione, vestizione

Ore 9.45-10.00: Riunione Tecnica

Ore 10.00-12.00: Sessioni Allenamento

Pomeriggio:

Stage regionale Ligure di selezione per la Nazionale Italiana Assoluta Maschile

Ore 13.30-14.15: Ritrovo, registrazione, vestizione

Ore 14.15-14.30: Riunione Tecnica

Ore 14.30-16.30: Sessioni Allenamento

Gli stage saranno condotti dai tecnici federali Vincenzo Romeo e Guerrino Parise, il CT dell’Italia C13 storica semifinalista ai mondiali di Reus nel 2019.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la segreteria federale scrivendo una mail a segreteria.fifs@gmail.com o telefonando al 348/7502634. Ulteriori contatti: Vincenzo Romeo 3471753704 e Matteo Bianchini (Whatsapp – Telegram – sms) 3283174056.