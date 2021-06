Jannik Sinner rappresenterà il tennis italiano ai Giochi Olimpici di Tokyo

Bordighera. Jannik Sinner parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il tennista che si allena a Bordighera rappresenterà il tennis italiano nel tabellone del singolare maschile insieme a Berrettini, Sonego e Fognini.

Il numero 23 della classifica Atp ha infatti ottenuto il pass per la XXXII edizione dei Giochi Olimpici Estivi in campo maschile che andrà in scena sul cemento dell’Ariake Tennis Park di Tokyo dal 24 luglio al 1° agosto.

Sarà la prima esperienza per Sinner ai Giochi Olimpici.