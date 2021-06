Irriducibili Sanremo in lutto per la scomparsa di Silvio Francesconi

Sanremo. Gli Irriducibili Sanremo esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Silvio Francesconi all’età di 68 anni.

Silvio Francesconi vestì la maglia biancazzurra per due stagioni in serie C1. Nella stagione 1981/1982 collezionò 31 presenze ed un goal, mentre nella stagione 1982/1983 giocò 32 partite realizzando una rete. I due goal siglati con la Sanremese arrivarono il 17 gennaio 1982 contro il Sant’Angelo, partita vinta in casa per 3 a 1, e il 9 gennaio 1983 a Fano con un rocambolesco 3 a 3.

Esordì in serie A con la maglia dell’Udinese il 16 dicembre 1979 in Udinese-Bologna 0-2 giocando poi altri due incontri nella massima serie. Ha militato inoltre nella Massese, Sarzanese, Carpi, Carrarese e Ternana (in serie B). Negli ultimi anni ha allenato diverse squadre della Toscana.

«Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze» – dicono gli Irriducibili Sanremo.