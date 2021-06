Interventi urgenti su pini pericolanti, chiuso nel fine settimana il cimitero di Valle Armea

Sanremo. Sembra non esserci pace per i pini che crescono sul territorio matuziano. Dopo crolli e tagli di alberi in giro per un po’ tutta la Citta dei Fiori ora a creare problemi sono degli esemplari della sopracitata pianta che crescono all’interno del cimitero comunale di Valle Armea.

Secondo quanto si evince da un’ordinanza di Palazzo Bellevue, dopo che un grosso ramo è caduto nella zona del vialone centrale del camposanto, è apparso chiaro che altri pini di quell’area presentano le stesse problematiche.

Si rende quindi necessario un urgente intervento manutentivo, che vada a potare i rami secchi a rischio crollo. Per questo motivo, il cimitero rimarrà chiuso dalle 7 di domani, sabato 5 giugno, fino alle 19 di domenica 6.