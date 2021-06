“Insieme a Vela senza barriere”, prorogata al 30 giugno la scadenza per l’ammissione al progetto

Genova. La Federazione Italiana Vela, su impulso di Sport & Salute S.p.A., per incentivare azioni sportive volte alla crescita, all’aggregazione e all’accessibilità, ha istituito il progetto denominato “Insieme a Vela senza barriere”; un progetto di integrazione e inclusione sociale che si propone per la prima volta e in maniera determinata di raggiungere risultati concreti sul territorio, con un investimento complessivo di €236.830,00.

Per incentivare maggiormente questo progetto è stato deciso di prorogare al 30 giugno la scadenza per l’ammissione al progetto.

Tutte le modalità del progetto sono illustrate nei file allegati:

Insieme a Vela senza barriere

Modulistica base per iscrizione ai corsi.