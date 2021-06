Sanremo. Ingredienti freschi e di qualità, sapori avvolgenti e delicati. Da Flipper, celebre ristorante di proprietà di Libero Alborno, il cliente può vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile, immerso in un ambiente elegante e accogliente, dove sentirsi coccolato come a casa.

Situato nel cuore della Città dei Fiori, il locale è specializzato in cucina di pesce locale, fornito quotidianamente dal proprio marinaio di fiducia, e sapori meridionali, grazie al talento dello chef Nicola Belforte di origini pugliesi.

Tra i piatti più in voga e apprezzati ci sono senza ombra di dubbio i crudi e i primi, come lo spaghetto alla chitarra “Libero”, un omaggio al nome del titolare, realizzato con aglio, olio, bottarga e gamberi di Sanremo e il tagliolino tricolore con pesto di rucola, guanciale e gamberi.

Il ristorante Flipper si trovare in corso Mombello 46 a Sanremo, per informazioni chiamare il numero 0184 532986, scrivere alla mail libero.alborno@hotmail.it o visitare la pagina Facebook Ristorante Flipper Di Alborno Libero E C. Snc.