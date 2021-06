Sanremo. E’ ricoverato in prognosi riservata per un grave politrauma, Simone A., 42 anni, l’agente di polizia in servizio presso il commissariato di Sanremo rimasto ferito stamane nell’incidente di corso Marconi in cui ha perso la vita Luana Tamburrino, 36 anni di Ventimiglia, che viaggiava come passeggera sul T-Max guidato dall’uomo.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, a causare l’incidente è stato un ottantenne alla guida di una Volkswagen Polo. L’uomo, forse a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto, a bordo della quale viaggiava in direzione Ospedaletti. La vettura ha sbandato, invadendo la corsia opposta proprio nel frangente in cui transitava lo scooter, spinto addosso a una macchina parcheggiata sul ciglio della strada.

Un impatto tanto violento da far divampare un incendio a bordo della Polo, con le fiamme che si sono presto estese anche agli altri due mezzi coinvolti. Per la giovane donna, mamma di un bimbo, non c’è stato nulla fare, mentre i due uomini sono stati salvati in extremis dai soccorritori che hanno sfidato le fiamme per allontanarli dal luogo dell’incidente.

A soccorrere i feriti sono accorse diverse ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo.

L’anziano automobilista, trasportato in ospedale, è indagato di omicidio stradale. Il poliziotto, invece, è stato trasportato a bordo dell’elicottero Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre la doppia frattura del femore.