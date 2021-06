Sanremo. E’ stato elitrasportato, in codice rosso di massima gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’uomo rimasto ferito nell‘incidente occorso poco prima delle 10 in autostrada.

Il sinistro accaduto all’interno della Galleria Villetta, poco prima dello svincolo di Sanremo Ovest in direzione Genova. Secondo una prima ricostruzione, ma l’esatta dinamica è al vaglio della polstrada, l’uomo, un 66enne, si sarebbe trovato alla guida di una moto quando è caduto, senza coinvolgere altri mezzi.

Il soggetto ha riportato un trauma cranico facciale. E’ stato soccorso dal 118 che, oltre l’elicottero ha inviato anche gli operatori sanitari in automedica ed ambulanza. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.