Imperiese, da progetti Alcotra 1,3 milioni di euro a gestione territoriale

Genova. Rilancio e sviluppo del territorio. La giunta regionale ha autorizzato la presentazione di due nuovi progetti, per un valore di 1,3 milioni di euro, che porteranno positive ricadute sull’Imperiese.

Con questi interventi Regione Liguria concorre al quarto bando per progetti singoli Italia-Francia Alcotra 2014-2020, aderendo ai progetti Edumob 2 e Recovalx, che mirano rispettivamente a promuovere azioni per la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di piste ciclabili e al ripristino della sentieristica e valorizzazione dei territori colpiti dalla tempesta ‘Alex’ nell’ottobre 2020. Edumob 2 prevede il coordinamento di Regione Liguria, il resto è tutto gestito autonomamente dai comuni di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera. Per quanto riguarda Recovalx, partner Regione Liguria con soggetti attuatori Parco Alpi liguri, Arpal e comune di Triora.