Imperia, variante Delta permettendo il Raduno punta a quota 60 barche

Imperia. Una quindicina di armatori hanno già dato l’ok per la presenza all’edizione 2021 delle Vele d’Epoca rispondendo all’invito del Comune che, come annunciato dal sindaco Claudio Scajola, ha assunto la regia della manifestazione essendo l’Assonautica in fase pre commissariale.

Il Raduno è in programma dal 2 al 5 settembre in calata Anselmi sempre che la variante Delta del covid non ci metta, nel frattempo, lo zampino.

In prima linea c’è, dunque, il Comune che cerca sponsor e batte cassa alla Camera di Commercio. Il presidente dell’Ente camerale Enrico Lupi non si tira indietro ma vuole vederci chiaro: «Non ci siamo mai sottratti all’impegno su Vele d’epoca, ma prima di quantificare cifre vogliamo vedere il progetto. A seconda dell’entità decideremo quanto investire. All’inizio di luglio potrò essere più preciso». Negli anni scorsi l’impegno di Camera di Commercio non è mai stato inferiore ai 30mila euro.

Sono sicuramente passati i tempi dei raduni record con 130 imbarcazioni ospitate, molte delle quali non si rivelavano, però, all’altezza dell’evento. L’ultima volta che il Raduno è andato in scena era il 2019 in calata Anselmi c’erano una cinquantina di barche ma considerate dagli esperti di “qualità”.

L’obiettivo di quest’anno, anche se si è partiti molto in ritardo è di arrivare intorno a quel numero di presenze, plausibile anche in considerazione dell’annullamento di diversi appuntamenti. Pesano le incognite del post covid (soprattutto economiche) e il pericolo varianti che potrebbe frenare. Si setacciano, intanto, i porti di Montecarlo e della Costa Azzurra, Antibes e Saint -Tropez alla ricerca di barche e armatori ai quali far conoscere il fascino del Raduno di Imperia.