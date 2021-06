Imperia, un sabato all’insegna dell’ecologia con “Urlo di civiltà” di Settimio Benedusi

Imperia. Nel pomeriggio esperti parleranno di disboscamento, pulizia fiumi e alluvioni Alle 21.30 andrà in scena il monologo “Mi abbatto e sono felice” di Daniele Ronco di “Mulino ad Arte” e durante tutta la giornata il noto fotografo Settimio Benedusi esporrà la sua installazione a sfondo green, dal titolo “Urlo di civiltà”. Ronco si esibirà su una bicicletta alimentando la corrente per l’illuminazione della piazza. L’iniziativa è in programma sabato 26giugno in piazza San Giovanni a Oneglia.

La manifestazione della durata durata di un giorno è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo civico presenti il sindaco Claudio Scajola, l’assessore all’Ambiente Laura Gandolfo, la consulente del Cea Monica Previati e il fotografo Settimio Benedusi. Tra i relatori del convegno che si svolgerà nel pomeriggio a partire dalle 18.30 parleranno gli esperti Giorgio Vecchiano, Elisa Palazzi, Emanuele Bompan, Giambattista Bischetti e Francesco Comiti.

«Le cicche di sigaretta per terra? Spesso pensiamo alla salvezza del Chapas o dei delfini. Tutti siamo d’accordo ma bisogna cominciare dal nostro piccolo. Non gettarle per strada è un gesto semplice, per questo sabato tutta via San Giovanni per la lunghezza di 100 metri sarà tappezzata di enormi cicche di sigaretta. Attraverso l’obiettivo della mia macchina fotografica voglio rendere evidente quello che magari non si vede ma c’è», spiega Settimio Benedusi.

A corredo sono state realizzate da Benedusi delle maglietta a tema che saranno griffate dal fotografo e il ricavato della vendita sarà utilizzato per l’acquisto di cestini portacicche.

Il sindaco Claudio Scajola dice: «Non è la prima volta che Settimio realizza cose per la sua città. Questa iniziativa si inserisce fra quelle ambientali. Siamo stati incentivati a muoverci in questo senso dai riconoscimenti ambientali che abbiamo ricevuto e che vogliamo mantenere. Tra poche settimane avremo a Imperia un piccolo parco marino, alle Ratteghe, dal tiro a volo alla prima spiaggia della zona balneare con una piccola centralina che misurerà la qualità dell’aria, la temperatura del mare e anche l’altezza e il movimento del mare. Il Tiro a volo diventerà punto di osservazione. Tutto, però, passa sempre attraverso l’educazione e la responsabilità. Pulire tocca ai comuni, non sporcare ai cittadini».

