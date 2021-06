Imperia, sui social impazza il meme del sindaco Scajola contro Valentino Rossi: cercasi l’autore

Imperia. E’ caccia all’autore del “meme” che riproduce il sindaco Claudio Scajola alla guida di un monopattino inseguito da Valentino Rossi.

Il riferimento è all’accordo tra il Comune e Bolt, società leader in Europa nei servizi di micromobilità elettrica in sharing per il noleggio di monopattini.

Lo stesso primo cittadino ha postato sulle sue pagine social la foto complimentandosi con l’ignoto autore.