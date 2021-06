Imperia, spaccio di droga: due arresti della Polizia di Stato

Imperia. Un 33enne di origini albanesi e un giovane italiano sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Imperia per spaccio di droga.

L’ultimo, in ordine di tempo, a finire in manette è stato l’albanese, N.K., caduto nella rete della Polizia lo scorso 15 giugno, a margine di mirati servizi, finalizzati a prevenire e reprimere i reati concernenti gli stupefacenti, che hanno visto gli agenti impegnati nel controllo delle aree cittadine ritenute sensibili.

Proprio l’attento monitoraggio ed il capillare controllo effettuato dagli investigatori ha portato alla perquisizione dell’abitazione di N.K., dove sono state trovate cocaina e marijuana. L’uomo è stato quindi arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga, infatti, era con ogni evidenza destinata ad essere spacciata, visto che insieme alla droga c’erano anche bilancini di precisione ed il materiale occorrente per “tagliare” e confezionare la sostanza.

Durante la perquisizione è stata scovata anche un’ingente somma di denaro contante, che è stata sequestrata all’arrestato in quanto ritenuta essere provento dell’illecita attività di spaccio.

Solo pochi giorni prima, l’8 di giugno, ad essere arrestato dai poliziotti dalla Squadra Mobile è stato il giovane F.G., anch’egli per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso a far scattare l’arresto è stata un’abile attività investigativa culminata con una perquisizione, nel corso della quale è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta a terzi. Nella circostanza, gli agenti avevano trovato nella disponibilità del ragazzo anche due coltelli ed un tirapugni, motivo per il quale lo stesso era stato segnalato all’autorità giudiziaria anche per detenzione abusiva di armi.

Gli arresti costituiscono il risultato di un un’incessante attività della Polizia di Stato volta a contrastare lo spaccio ed il consumo di droghe, impegno che recentemente è stato ulteriormente intensificato e che ha portato a tali importanti esiti investigativi.