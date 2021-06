Imperia, “Pollicino” sfrattato dal Comune, raccolti 17mila euro con la lotteria

Imperia. La lotteria della Casa Famiglia Pollicino organizzata per il 2021 , si è conclusa oggi con l’estrazione di 154 premi, vendendo 11.541 biglietti del valore di 1,50 euro per un importo totale raccolto di 17.311,50 euro.

La lotteria è stata organizzata per sopperire alle importanti spese sostenute per il trasferimento avvenuto il 1° dicembre 2021 della Casa Famiglia Pollicino dalla frazione di Sant’Agata a Imperia a via Diano Calderina.

I premi saranno, come da regolamento presentati al Monopolio di Stato,, disponibili per 60

giorni e quelli non ritirati verranno donati in beneficenza.

Di seguito i numeri estratti

1° Bici mod. Mia 5129

2° Pacco misto gastronomia ligure Frantoio Venturino 7771

3° Buono cena x 2 prs Glam restaurant Sanremo 12038

4° Buono cena x 2 prs Glam Restaurant Sanremo 8323

5° Buono cena x 2 prs. Ristorante da Gaetano Sanremo 120

6° Confezioni regalo Maschera Viso Linea “Oro Puro” ArtGentis Imperia 3681

7° Confezioni regalo Maschera Viso Linea “Oro Puro” Art Gentis Imperia 1718

8° Confezioni regalo Maschera Viso Linea “Oro Puro” Art Gentis Imperia 216

9° Confezioni regalo Maschera Viso Linea “Oro Puro” Art Gentis Imperia 5657

10° Confezioni regalo Maschera Viso Linea “Oro Puro” Art Gentis Imperia 12588

11° Confezioni regalo Maschera Viso Linea “Oro Puro” Art Gentis Imperia 7973

12° Confezioni regalo Maschera Viso Linea “Oro Puro” Art Gentis Imperia 2335

13° Confezioni regalo Maschera Viso Linea “Oro Puro” Art Gentis Imperia 7171

14° Confezioni regalo Maschera Viso Linea “Oro Puro” Art Gentis Imperia 2326

15° Confezioni regalo Maschera Viso Linea “Oro Puro” Art Gentis Imperia 7595

16° Buono dichiarazione dei redditi Studio associato Calzia & Ricca Imperia 3560

17° Buono spesa CMP Imperia 10251

18° aspirapolvere cenerello electroluxBonavera Expert Imperia 3421

19° Lampade Spanninga CMP Imperia 597

20° Lampade Spanninga CMP Imperia 8079

21° Lampade Spanninga CMP Imperia 2340

22° Lampade Spanninga CMP Imperia 3796

23° Pacchi gastronomici Gastromia Il Giogo Imperia 4544

24° Pacchi gastronomici Gastromia Il Giogo Imperia 1773

25° Trattamento viso personalizzato Elle Estetica Imperia 12928

26° Buono parrucchiera Nancy Imperia 6180

27° Buono parrucchiere Parrucchiere Achille Imperia 3715

28° Mouse e Tastiera wireless Essegi Computer Imperia 398

29° Cofanetti prodotti cura viso-corpo Mediterranea Expert 10325

30° Cofanetti prodotti cura viso-corpo Mediterranea Expert 8136

31° Cofanetti prodotti cura viso-corpo Mediterranea Expert 731

32° Cofanetti prodotti cura viso-corpo Mediterranea Expert 8650

33° Cofanetti prodotti cura viso-corpo Mediterranea Expert 10494

34° Kit Pronto soccorso CMP Imperia 9133

35° Kit Pronto soccorso CMP Imperia 2235

36° Kit Pronto soccorso CMP Imperia 5734

37° Kit Pronto soccorso CMP Imperia 2780

38° Kit Pronto soccorso CMP Imperia 11500

39° Buono cena Ristorante La Scialuppa Imperia 3013

40° Buono cena Ristorante La Scialuppa Imperia 12507

41° Buono cena Ristorante La Scialuppa Imperia 12884

42° Buono cena Ristorante La Scialuppa Imperia 4969

43° Buono cena Ristorante La Scialuppa Imperia 9041

44° telefono cellulare master mimetico Bonavera Expert Imperia 4433

45° Prodotti gastronomici liguri Frantoio Sant’Agata di Oneglia 6914

46° Prodotti gastronomici liguri Frantoio Sant’Agata di Oneglia 6374

47° Prodotti gastronomici liguri Frantoio Sant’Agata di Oneglia 10276

48° Prodotti gastronomici liguri Frantoio Sant’Agata di Oneglia 1927

49° Prodotti gastronomici liguri Frantoio Sant’Agata di Oneglia 2298

50° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 9389

51° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 6100

52° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 10749

53° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 6424

54° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 11368

55° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 6698

56° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 6248

57° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 11104

58° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 3407

59° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 7949

60° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 6317

61° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 279

62° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 11328

63° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 12505

64° Confezioni prodotti cura viso-corpo Mediterranea Cosmetics 5365

65° Custodia per Notebook Essegi Computer 10584

66° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 1879

67° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 2093

68° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 2773

69° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 505

70° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 12047

71° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 11370

72° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 4344

73° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 3714

74° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 9757

75° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 9328

76° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 9022

77° Tris vasetti olive e patè di Olive Frantoio Abbo di Lucinasco 1250

78° Conf. 3 bott. Pigato Cycnus Colle dei Bardellini 1910

79° Conf. 3 bott. Pigato Cycnus Colle dei Bardellini 13314

80° Conf. 3 bott. Pigato Cycnus Colle dei Bardellini 1034

81° Conf. 3 bott. Pigato Cycnus Colle dei Bardellini 8454

82° Conf. 3 bott. Pigato Cycnus Colle dei Bardellini 12898

83° Conf. 3 bott. Pigato Cycnus Colle dei Bardellini 10535

84° TIM Store IMPERIA Auricolari 11263

85° TIM Store IMPERIA Auricolari 8463

86° TIM Store IMPERIA Auricolari 4564

87° TIM Store IMPERIA Auricolari 783

88° TIM Store IMPERIA Auricolari 3885

89° TIM Store IMPERIA Auricolari 12496

90° TIM Store IMPERIA Auricolari 8221

91° TIM Store IMPERIA Auricolari 8466

92° TIM Store IMPERIA Auricolari 10524

93° TIM Store IMPERIA Auricolari 6452

94° TIM Store IMPERIA Auricolari 656

95° TIM Store IMPERIA Auricolari 1677

96° TIM Store IMPERIA Auricolari 6232

97° TIM Store IMPERIA Auricolari 4786

98° TIM Store IMPERIA Auricolari 13

99° TIM Store IMPERIA Auricolari 8531

100° TIM Store IMPERIA Auricolari 6

101° TIM Store IMPERIA Auricolari 4299

102° TIM Store IMPERIA Auricolari 10893

103° TIM Store IMPERIA Auricolari 3406

104° TIM Store IMPERIA Auricolari 433

105° TIM Store IMPERIA Auricolari 8398

106° TIM Store IMPERIA Auricolari 3354

107° TIM Store IMPERIA Auricolari 10559

108° TIM Store IMPERIA Auricolari 7542

109° TIM Store IMPERIA Auricolari 12830

110° TIM Store IMPERIA Auricolari 4684

111° TIM Store IMPERIA Auricolari 5539

112° TIM Store IMPERIA Auricolari 8518

113° TIM Store IMPERIA Auricolari 2589

114° TIM Store IMPERIA Auricolari 11102

115° TIM Store IMPERIA Auricolari 3351

116° TIM Store IMPERIA Auricolari 315

117° TIM Store IMPERIA Auricolari 4538

118° TIM Store IMPERIA Auricolari 305

119° TIM Store IMPERIA Auricolari 81

120° TIM Store IMPERIA Auricolari 13613

121° TIM Store IMPERIA Auricolari 9682

122° TIM Store IMPERIA Auricolari 8453

123° TIM Store IMPERIA Auricolari 13657

124° TIM Store IMPERIA Auricolari 4000

125° TIM Store IMPERIA Auricolari 510

126° TIM Store IMPERIA Auricolari 8101

127° TIM Store IMPERIA Auricolari 5512

128° TIM Store IMPERIA Auricolari 3958

129° TIM Store IMPERIA Auricolari 9427

130° TIM Store IMPERIA Auricolari 4682

131° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 8098

132° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 12335

133° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 6879

134° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualitàAmoretti & Gazzano 4867

135° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 2958

136° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 5586

137° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 10465

138° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 7759

139° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 940

140° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 7274

141° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 3780

142° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 5531

143° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 12562

144° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 3030

145° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 2289

146° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 8441

147° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 3618

148° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 78

149° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 3186

150° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 8804

151° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 1731

152° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 67

153° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 10691

154° Bott. ½ lt. Olio extra vergine alta qualità Amoretti & Gazzano 2297