Imperia piange Antonello Teti. Zorro Tj muore a soli 57 anni

Imperia. E’ morto, all’età di 57 anni, nella sua casa di Baitè Antonello Teti, tecnico scolastico del “Nautico” , appassionato di tango e organizzatore di eventi.

«Abbiamo appreso della triste scomparsa di Antonello Teti, meglio conosciuto come Zorro. Antonello è stato tra i pionieri del tango nel Ponente ligure. Musicalizador, maestro ed organizzatore di eventi, con la sua esperienza e profonda conoscenza del tango ha fatto ballare per molti anni il popolo milonguero della nostra zona e non solo. Una grande perdita per tutti noi. Ci uniamo al dolore dei familiari», scrive sulla propria pagina Facebook l’associazione culturale Protango.

Antonello lascia la moglie Michela e il fratello Franco.

Il funerale è fissato per domani, sabato 26 giugno, nella chiesa parrocchiale di Cristo Re.