Imperia, non voleva essere dimesso il giovane che ha dato in escandenze in Psichiatria

Imperia. E’ in corso da parte dei carabinieri della Compagnia del capoluogo intervenuti in forze la ricostruzione del movimentato episodio che si è verificato nel pomeriggio di oggi nel reparto Spdc dell’Ospedale del capoluogo, nella Palazzina B.

Secondo le testimonianze di medici e infermieri del reparto, in tutto 7 persone, che vengono ascoltati nella caserma Somaschini, un nigeriano di 25 anni, indispettito per aver ricevuto le dimissioni evidentemente non gradite, ha aggredito i sanitari. A dargli manforte sono intervenuti due coetanei, un sudanese di 26 anni e un colombiano di 28 che hanno messo a soqquadro il reparto.

Ad avere la peggio la peggio un infermiere che, colpito probabilmente da un idrante, ha riportato la frattura di una costola con 20 giorni di prognosi.

I tre stranieri sono tutti irregolari sul territorio italiano. Nei giorni scorsi, sempre nello stesso reparto, i carabinieri erano intervenuti per un giovane immigrato che stava minacciando il suicidio.