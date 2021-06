Imperia, Meini rimane in sella ad Assonautica. La regia delle Vele d’Epoca passa però al Comune

Imperia. «Assonautica Imperia ha accolto positivamente la revoca delle dimissioni del presidente Enrico Meini al fine di poter procedere con celerità e senza alcun personalismo all’organizzazione delle Vele d’Epoca di Imperia, calendarizzate dal 2 al 5 settembre», così in una nota stampa il direttivo dell’associazione.

«Fondamentale per la realizzazione della Regata saranno la collaborazione e il supporto del Comune di Imperia e della Camera di Commercio Riviere di Liguria. L’impegno di tutti potrà garantire un evento di grande importanza e richiamo per il nostro territorio come sempre è stato negli anni precedenti», concludono da Assonautica. Meini aveva ritirato le sue dimissioni volontarie nelle scorse ore per evitare che Assonautica venisse commissariata e pregiudicare la realizzazione delle Vele.