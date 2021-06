Imperia. Le Fontane danzanti illuminano alla radice di calata Cuneo la notte di San Giovanni, il patrono di Oneglia, i cui festeggiamenti, anche quest’anno, causa pandemia, sono orfani della processione e dei fuochi artificiali.

Nel servizio video e foto di Christian Flammia le immagini del primo spettacolo delle 21.30 replicato alle 22.30 e 23.30 con posti a sedere rigorosamente su prenotazione. Ormai introvabili i biglietti per le serate di domani e sabato sera. Una folla di persone ha voluto, comunque, ugualmente godersi le magie di acqua e di fuoco dalla banchina.

«Un grazie ai volontari, molti i giovani, dei vari settori della ristorazione, cucina, casse, pesca di beneficenza, spettacoli, comunicazione che in ruoli non visibili consentono alla macchina organizzativa del Comitato di operare al meglio, un grazie soprattutto alla gente comune, senza distinzione di età e ceto sociale, che offre il proprio contributo affinché il Comitato e la festa possano proseguire il loro cammino, un grazie alla istituzioni pubbliche e alle forze dell’ordine che affiancano e sostengono la nostra struttura operativa, un grazie a tutti gli operatori commerciali e turistici della città che vedono nel Comitato San Giovanni un partner affidabile con il quale costruire proposte ed iniziative per far crescere la nostra economia», scrive in una nota il Comitato San Giovanni.

(video realizzato da Antonio Gentile)