Imperia, Ineja 2021: al via la 41esima edizione della Festa di San Giovanni

Imperia. Oggi, 18 giugno, prenderà ufficialmente il via la 41esima edizione della festa di San Giovanni. La manifestazione quest’anno tornerà sul mare fino al 27 giugno e occuperà la zona della Banchina Aicardi – molo corto di Oneglia.

Alle 18.30 il taglio del nastro alla presenza di autorità e ospiti darà il via ai festeggiamenti. In contemporanea partirà la 13ª edizione di MercantIneja in “Calata G.B. Cuneo”.

La fiera di “Mercantineja” a cura di Espansione Eventi di Paola Savella rimarrà aperta fino a tarda sera e proseguirà fino al 27 giugno con stand gastronomici, di prodotti locali ma anche introvabili; tra gli altri si potranno trovare: oggettistica, complementi d’arredo, bijoux, profumatori d’ambiente, foulard di bambù, cosmetica, cuscini massaggiatori, tavoli di Caltagirone e libri per bambini. Per i più golosi birra artigianale, prodotti piemontesi e pugliesi, dolci ungheresi, bomboloni, cassate e cannoli siciliani. Presente anche quest’anno l’esposizione auto.

A partire dalle 19 apriranno gli stand gastronomici della “Cucina del Comitato” proponendo i piatti della tradizione legati allo stoccafisso all’Onegliese, le acciughe fritte ed il minestrone.

La serata proseguirà alle 19 con le attività ludico-sportive proposte da Asd Creativa Imperia e dalle 21 con l’intrattenimento musicale del gruppo “I Mercenari”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma completo e il menù sul sito www.ineja.it.