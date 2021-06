Imperia, in campo due formazioni dell’Union Rugby Riviera

Genova. Con l’arrivo dell’estate l’attività si sposta agli estremi della regione ligure, con ancora in campo ben quattro formazioni seniores di serie C, e tre team giovanili impegnati in un inedito triangolare. Si tratta delle partite di ritorno fra il club d’Imperia e dell’Amatori Genova, e del XV delle Province dell’Ovest che sarà impegnato a La Spezia. Gli impegni agonistici, in ogni modo del tutto volontari e privi di qualsiasi effetto statistico, con l’arrivo del caldo estivo andranno senza dubbio a diminuire, lasciando spazio agli eventuali campus organizzati dai club, con il grande augurio di una pronta ripresa delle attività con la futura stagione agonistica 2021/2022.

Seniores maschile (domenica)

Union Rugby Riviera – Amatori Genova (Campo PinoValle/Imperia ore 17 arb. Scopelliti)

RC Spezia – Province dell’Ovest (Campo DenisPieroni/LaSpezia ore 17 arb. Calandri)

Under 16 maschile (sabato)

RC Spezia – Amatori Genova (Campo DenisPieroni/LaSpezia 17 arb. Biagioni)

“Triangolare” – Union Rugby Riviera – CUS Genova – Province dell’Ovest (Campo PinoValle/Imperia arb. Castaldo)