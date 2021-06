Imperia, il Ponente in sella con Intibrikki Mtb Experience

Imperia. Due eterni sognatori, con la passione per gli sport outdoor e la natura, maestri di sci e snowboard sulle nevi di Breuil Cervinia in Valle D’Aosta e istruttori e guide cicloturistiche MTB della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), creano “Intibrikki MTB Experience”. Nuova e professionale iniziativa nata nel Ponente ligure sulla Riviera dei Fiori per opera di due ragazzi, Lorenza e Mattia, con la passione della bici e la voglia di far scoprire il nostro splendido entroterra e la città di Imperia.

Sono sempre alla scoperta di nuovi percorsi, nuovi trails adatti a tutti i livelli e guidano, chi si affida alla loro esperienza e conoscenza del territorio, a conoscere, scoprire e godere del ricco panorama di proposte ed iniziative presenti sulla Riviera dei Fiori.

Le proposte sono rivolte ad ogni tipo di appassionato: si va da percorsi base anche adatti a famiglie a percorsi più tecnici che già richiedono una certa esperienza di guida. Organizzano eventi alla portata di tutti che hanno come focus: il benessere e la salute di ogni cliente.

Il sito www.intibrikki.it, chiaro ed intuitivo, spiega bene le varie possibilità di scelta che si hanno a disposizione. Il link al video, di circa un minuto, rende perfettamente lo spirito di partecipazione, coesione e coinvolgimento che i ragazzi di Intibrikki riescono a trasmettere ai partecipanti delle loro iniziative.