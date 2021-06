Imperia, i vigili del fuoco salvano biscia d’acqua e gabbiano

Imperia. Giornata da angeli custodi degli animali per i vigili del fuoco del Comando provinciale. Stamane, gli uomini del 115, hanno recuperato una biscia d’acqua, che serpeggiava su lungomare Marinai d’Italia.

E’ un rettile innocuo, ma rischiava, fuori dal suo ambiente, di farsi male. Nel pomeriggio poi, sempre i pompieri, hanno liberato un gabbiano intrappolato in una rete, in via Cascione dentro la galleria Gastaldi.