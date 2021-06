Imperia, furto di armi da fuoco a Porto Maurizio: due giovani in manette

Imperia. Si sono introdotti in tre la sera del 1° giugno sfondando la porta di ingresso in una casa alla Foce di Porto Maurizio dove hanno rubato dei fucili. Sono stati, però, scoperti dal proprietario che stava rientrando e che ha chiamato la polizia.

Nonostante il trio avesse cercato di darsi dato alla fuga su un mezzo pubblico gli agenti della squadra mobile li hanno raggiunti e arrestati recuperando tutta la refurtiva.

Si tratta di due uomini, uno di 37 anni di origine cubana, il quale è stato tradotto in carcere, e l’altro italiano appena maggiorenne, posto agli arresti domiciliari. Per lo stesso fatto è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica competente anche un minorenne.

I due arrestati sono difesi rispettivamente dagli avvocati Ramadan Tahiri e Tito Schivo.