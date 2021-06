Imperia. Dal 5 giugno dello scorso anno ad oggi sono stati tratti in arresto 217 soggetti in flagranza o in esecuzione a provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria, denunciandone 1.179 in stato di libertà, sequestrando 76 armi da fuoco, 2.300 munizioni e 21 kg di sostanze stupefacenti di diverso tipo, segnalando altresì 96 assuntori (12 dei quali minorenni), rilevando come – a mero titolo indicativo – tra il 2020 ed il 2021 i furti siano diminuiti del 28%, giungendo addirittura al -58% per quelli con strappo. A fronte dei 5.158 reati trattati dai Carabinieri in provincia, 1.303 sono stati quelli scoperti rispetto all’anno precedente in cui l’attività di contrasto aveva permesso di individuare gli autori di 1.416 fatti criminosi, dovendo tuttavia tenere conto del decremento dei reati. In tale contesto, l’Arma ha proceduto per il 65,2% del totale perseguito da tutte le Forze di Polizia.

Anche quest’anno per il divieto di assembramento, dovendo garantire il distanziamento, la festa dell’Arma si è svolta in forma ridotta, con la deposizione di una corona di alloro al cippo dei caduti ubicato all’interno della caserma di viale Giacomo Matteotti, resa solenne dalla presenza del prefetto Alberto Intini del procuratore della Repubblica Alberto Lari e delle altre autorità.

Risultati ottenuti impiegando 28.240 servizi esterni per il controllo del territorio, pari a una media giornaliera di oltre 77 pattuglie nell’intera provincia, che hanno permesso ai militari del Comando

Provinciale di controllare:

74.000 persone e 41.000 veicoli, elevando più di 1.100 sanzioni al codice della strada (le più ricorrenti per velocità non commisurata, irregolarità dei documenti di circolazione e della patente, nonché guida in stato di ebbrezza), sequestrando 60 veicoli quale sanzione accessoria ed eseguendo rilievi in più di 200 incidenti stradali, purtroppo 7 dei quali con persone decedute; gli oltre 300 sottoposti a misure limitative della libertà personale, comprendendo in essi i 18 portatori di “braccialetti elettronici”;

– effettuare 525 perquisizioni con 233 sequestri;

– svolgere servizi investigativi tesi a monitorare i fenomeni criminali più complessi, sviluppando diverse indagini tra le quali le più recenti “Cops 1”, “Gerione” e “Sonacai” che hanno consentito di disarticolare sodalizi dediti alle truffe in danno di persone anziane, nonché “Jumpy” – che ha portato all’arresto dell’autore dell’omicidio di Joseph Fedele – e “Vicini di casa”, che ha disvelato le dinamiche sottostanti all’incendio appiccato in un’abitazione a San Bartolomeo al Mare, arrestando le 2 persone responsabili in esecuzione di misura cautelare restrittiva emessa dall’A.G. imperiese;

– aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, col sequestro di beni mobili ed immobili per un valore complessivo di più di 2.000.000 di euro;

– denunciare in stato di libertà 33 indebiti percettori del reddito di cittadinanza;

– fornire una risposta qualificata nelle oltre 17.000 chiamate giunte tramite il “112 NUE” alle

Centrali Operative del Comando Provinciale, nonché delle Compagnie di Bordighera, Sanremo e Ventimiglia, senza distogliere l’attenzione da fenomeni più nascosti, ma non per questo meno insidiosi, come le violenze di genere, nel cui ambito i Carabinieri delle Stazioni e delle unità investigative supportati dai militari specializzati presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative di Velletri, sotto la sensibile guida dell’Autorità giudiziaria, hanno arrestato 3 persone, denunciandone altre 87.

Al riguardo:

– già dal 2016, presso il Comando Provinciale – con la collaborazione del Soroptimist – è stata allestita “Una stanza tutta per sé” dedicata alle vittime di violenza, con l’obiettivo di sostenere la donna nel delicato momento della denuncia e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona in un “luogo sicuro, protetto, dove le vittime di violenza possano parlare senza paura di ogni loro preoccupazione”, ascoltate in totale riservatezza, sicurezza e tranquillità;

– il dispositivo di contrasto è stato innovato e reso più efficace con l’introduzione dell’applicativo SCUDO, piattaforma online che permette a tutte le Forze di polizia di ottenere informazioni su vittime ed autori in tempo reale.

Il 5 giugno è anche la Giornata Mondiale dell’ambiente, verso la cui tutela l’Arma ha sempre dimostrato particolare sensibilità, avendo istituito sin dal 1986 il primo Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.). Il peculiare comparto della specialità ambientale è stato potenziato, a partire dal 2017, anche a seguito dell’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, consentendo di tal guisa di amplificare la presenza sul territorio con i presidi a competenza specifica dei Carabinieri dell’Arma Forestale, i quali in provincia hanno arrestato un soggetto per detenzione illegale di armi, denunciandone 6 per reati in danno alla fauna omeoterma, 27 per abusivismo edilizio, 17 per abbruciamento, gestione illecita e abbandono di rifiuti; 4 le notizie di reato per incendio boschivo con autori noti; circa 149.000 euro di sanzioni amministrative elevate, di cui 43.000 nei primi cinque mesi di quest’anno. Le attività di controllo del territorio effettuate dal Nucleo CITES di Imperia hanno focalizzato l’attenzione sul:

– comparto dell’industria del legname e derivati, elevando sanzioni amministrative superiori ai

9.000 euro;

– progetto Life Wolfalps EU 2020 per il monitoraggio della presenza del lupo in Liguria.

Dal 1° giugno è stata avviata in simbiosi con l’Arma territoriale la campagna per il controllo del trasporto su strada dei rifiuti e dal 15 giugno, come ogni anno, sarà attiva quella contro gli incendi boschivi.

Un anno difficile come detto in premessa, ma l’operatività dei reparti dell’Arma non è mai venuta meno per sostenere le comunità, avendo accolto i cittadini nelle migliori condizioni di sicurezza, nonostante i diversi Carabinieri contagiati dal CoViD. “Carabinieri tra la gente e per la gente”, recitava uno slogan dell’arruolamento di 30 anni or sono. Questa è la natura intima del Carabiniere, in mezzo alla gente per dare sostegno alla popolazione, in ogni modo possibile. L’impegno dei militari si è espresso – anche liberi dal servizio – per far fronte alle conseguenze provocate dalle importanti avverse condizioni meteo registrate in provincia, prestando supporto anche per la consegna delle pensioni a chi non fosse e non sia in grado di raggiungere gli uffici postali ovvero per le scorte ai vaccini (eseguite a fianco delle altre forze di polizia), altresì portando solidarietà nel corso delle visite agli ammalati ricoverati in ospedale, quando consentito, compresi i più piccini con la presenza straordinaria dei “Supereroi in corsia”, ma anche esprimendo concreta vicinanza alle Pubbliche Assistenze come praticato dai Carabinieri della Stazione di Vallecrosia.

Da ultimo, anche la sensibilità costituisce un elemento fondante nei confronti:

– degli adolescenti, svolgendo incontri con gli studenti nell’ambito del progetto “educazione alla legalità”, trattando argomenti di attualità come la Costituzione ed il rispetto delle regole, l’ambiente, il bullismo e il cyberbullismo, la violenza di genere il senso civico in quanto inseriti in una comunità e la responsabilità personale;

– degli anziani, per suggerire loro utili consigli per prevenire le truffe;

– delle vittime di violenza di genere, fornendo assistenza sia attraverso il già citato personale specificatamente formato facente parte della Rete Nazionale di Monitoraggio del fenomeno – istituita dall’Arma nel 2013, che può contare anche sulla competenza tecnica della “Sezione Atti Persecutori” del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma – sia collaborando attivamente con gli attori istituzionali provinciali, anche con una vicendevole formazione tuttora in corso;

– delle persone in difficoltà, in particolare a:

Arma di Taggia, da parte di due giovani militari, i quali hanno prestato assistenza ad una persona anziana, comprendendo subito come – nonostante l’attivazione del personale del 118 – la stessa avesse solo bisogno di scambiare qualche parola per superare quel momento di solitudine; si sono quindi trattenuti con lei, assistendola fino al trasferimento in ospedale;

Diano Marina, quando i Carabinieri sono entrati nell’abitazione di una donna, la quale aveva ingerito barbiturici e si era immersa nella vasca da bagno, salvandola dall’annegamento;

Imperia, in due diverse circostanze in cui le pattuglie della locale Stazione CC impegnate nel controllo del territorio hanno prestato aiuto e primo soccorso a persone anziane, le quali

palesavano evidente difficoltà cardio-respiratoria, permettendone la tempestiva stabilizzazione delle condizioni di salute in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dei familiari;

Ventimiglia, dove il Comandante della Stazione di Ventimiglia Alta è intervenuto libero dal servizio in soccorso dei dipendenti di un supermercato aggrediti da un soggetto sorpreso in flagranza di furto, subendo a sua volta lesioni da parte del ladro, poi arrestato, senza citare la moltitudine di incombenze – spesso al di fuori dei riflettori e silenziose, ma non per questo meno importanti – che i militari dell’Arma sono chiamati a svolgere nel quotidiano, la cui massima gratificazione discende dalla gratitudine e dalla solidarietà della gente espressa con piccole, grandi attenzioni dimostrate anche dal recapito di fiori presso i Comandi Carabinieri in occasione di eventi luttuosi che hanno visto perire Carabinieri in ambito nazionale ed estero.

Il quadro descritto si completa con i servizi svolti anche dai Carabinieri dei Reparti Speciali, autonomamente ovvero in supporto all’Arma territoriale, tra i quali figurano i già citati Carabinieri Forestali, nonché quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Imperia, oltre ai Cinofili ed agli Elicotteristi di Villanova d’Albenga, al NAS, NOE e TPC di Genova senza tralasciare l’importante apporto garantito dal personale dei Reggimenti/Battaglioni Mobili e dalle loro diverse espressioni (S.O.S. e S.I.O): sono stati tutti attivi in provincia e continueranno ad esserlo in futuro per migliorare anche le condizioni di sicurezza.