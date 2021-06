Imperia. Lo hanno bloccato gli agenti della polizia municipale dopo che aveva tentato una breve fuga il responsabile che nel pomeriggio di oggi ha fatto strike di auto in corso Garibaldi.

Si tratta di un cittadino peruviano di 45 anni che, a quanto trapela, in stato di alterazione alcolica ha travolto due auto parcheggiate in corso Garibaldi.

Approfittando della confusione l’uomo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. La sua auto è stata trovata in un parcheggio nei pressi del Parco urbano e poco dopo è stato individuato dai vigili urbani che lo hanno condotto al comando di via Spontone per le formalità di rito.

Present sul posto anche l’assessore alla Viabilità e alla Sicurezza Antonio Gagliano.